Давыдов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1984

Отец: Давыдов Сергей Анатольевич

Мать: Давыдова -Синегорская Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.2011

Сын: Давыдов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Бабенко- Давыдова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Бабенко- Давыдова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Арина Ивановна

Мать ребёнка: Бабенко- Давыдова Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабенко- Давыдова Наталья Александровна

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