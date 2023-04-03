Одинцова (Соколова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Василий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
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Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крупнова Нина Павловна
Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич
Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одинцов Феодосий Павлович
Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разумовская Надежда Павловна
Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жангурова. Мария Павловна
Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич