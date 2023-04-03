Одинцова (Соколова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова (Соколова) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Василий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.?.?

Сын: Одинцов Николай Павлович

Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупнова Нина Павловна

Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одинцов Феодосий Павлович

Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич

Погост Воскресенье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одинцов Леонид Павлович

Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич

Погост Воскресенье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разумовская Надежда Павловна

Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жангурова. Мария Павловна

Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич

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