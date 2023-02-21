Кованько N.N.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1665
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кованько Евстафий Петрович
Отец ребёнка: Кованько Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Железниченко N.N.
Отец ребёнка: Кованько Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кованько Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кованько Герасим Петрович
Отец ребёнка: Кованько Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кованько Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кованько Пётр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно