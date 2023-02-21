Кованько N.N. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКованько N.N.

Кованько N.N.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1665

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кованько Евстафий Петрович

Отец ребёнка: Кованько Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Железниченко N.N.

Отец ребёнка: Кованько Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кованько Павел Петрович

Отец ребёнка: Кованько Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кованько Герасим Петрович

Отец ребёнка: Кованько Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кованько Мирон Петрович

Отец ребёнка: Кованько Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кованько Иван Петрович

Отец ребёнка: Кованько Пётр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кованько Пётр Алексеевич

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