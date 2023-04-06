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Чижикова Наталья Лукъяновна

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Место рождения

Пучнино, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Пучнино, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Чижиков Николай Григорьевич???

Отец ребёнка: Чижиков Григорий Андреевич

Пучнино, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1941

Сын: Чижиков Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Чижиков Григорий Андреевич

Пучнино, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Чижиков Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Чижиков Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижиков Роберт Григорьевич

Отец ребёнка: Чижиков Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуся Григорьевна

Отец ребёнка: Чижиков Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Чижиков Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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