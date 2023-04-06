Чижикова Наталья Лукъяновна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Чижиков Николай Григорьевич???
Отец ребёнка: Чижиков Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
28.08.1941
Отец ребёнка: Чижиков Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Чижиков Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Чижиков Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чижиков Роберт Григорьевич
Отец ребёнка: Чижиков Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуся Григорьевна
Отец ребёнка: Чижиков Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Чижиков Григорий Андреевич
Смерть
Неизвестно