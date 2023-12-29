Тужикова Ксения Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Тужикова) Елизавета
Отец ребёнка: Тужиков Афанасий Андреев
Рождение ребёнка
08.02.1911
Дочь: (Тужикова) Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Тужиков Афанасий Андреев
Рождение ребёнка
17.07.1916
Дочь: (Тужикова) Марина Афанасьева
Отец ребёнка: Тужиков Афанасий Андреев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C9-W6MY
Смерть
Неизвестно