Тужикова Ксения Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тужикова Ксения Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тужиков Афанасий Андреев

Место жительства
Неизвестно
Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Тужикова) Елизавета

Отец ребёнка: Тужиков Афанасий Андреев

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
08.02.1911

Дочь: (Тужикова) Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Тужиков Афанасий Андреев

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.07.1916

Дочь: (Тужикова) Марина Афанасьева

Отец ребёнка: Тужиков Афанасий Андреев

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C9-W6MY
Смерть
Неизвестно

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