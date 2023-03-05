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Gauer Philipp
Gauer Philipp
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Gauer Peter
1809 г.р.
Мать
Jung Marianna
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Gauer Peter
Мать:
Jung Marianna
Смерть
Неизвестно
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