Косырёв Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти08.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Грушина Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Косырева Ольга Максимовна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Косырёв Владимир Иванович
Мать ребёнка: Косырева Ольга Максимовна
Степное Анненково, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1961
Мать ребёнка: Косырева Ольга Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.2020