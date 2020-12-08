Косырёв Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырёв Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

08.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Грушина Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Косырева Ольга Максимовна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Косырёв Владимир Иванович

Мать ребёнка: Косырева Ольга Максимовна

Степное Анненково, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Косырёв Николай Иванович

Мать ребёнка: Косырева Ольга Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косырева Ольга Максимовна

Смерть
08.12.2020
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