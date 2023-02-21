Табурова Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табурова Параскева Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Миропия Александровна

Отец ребёнка: Табуров Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
19.08.1896

Дочь: Хожалова Анна Александровна

Отец ребёнка: Табуров Александр Яковлевич

д. Котовская, Шапшинская волость
Рождение ребёнка
1900

Сын: Табуров Иван Александрович

Отец ребёнка: Табуров Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Табуров Андрей Александрович

Отец ребёнка: Табуров Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Табуров Африкан Александрович

Отец ребёнка: Табуров Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполинария Александровна

Отец ребёнка: Табуров Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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