Табурова Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Миропия Александровна
Отец ребёнка: Табуров Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
19.08.1896
Дочь: Хожалова Анна Александровна
Отец ребёнка: Табуров Александр Яковлевич
д. Котовская, Шапшинская волость
Рождение ребёнка
1900
Сын: Табуров Иван Александрович
Отец ребёнка: Табуров Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Табуров Андрей Александрович
Отец ребёнка: Табуров Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Табуров Африкан Александрович
Отец ребёнка: Табуров Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария Александровна
Отец ребёнка: Табуров Александр Яковлевич
Смерть
Неизвестно