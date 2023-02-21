Шеметов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1992
Рождение ребёнка
10.07.2015
Дочь: Шеметова Кира Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности