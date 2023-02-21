Шеметов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1992

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1972 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1992

Отец: Шеметов Александр Иванович

Мать: Шеметова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
10.07.2015

Дочь: Шеметова Кира Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.12.2021

Сын: Шеметов Семён Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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