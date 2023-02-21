Мелания Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Ананий Степанов

Отец ребёнка: Степан

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Зиновия Степанова

Отец ребёнка: Степан

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Аксинья Степанова

Отец ребёнка: Степан

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ефросинья Степанова

Отец ребёнка: Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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