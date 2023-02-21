Мелания Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Ананий Степанов
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Зиновия Степанова
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Аксинья Степанова
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ефросинья Степанова
Отец ребёнка: Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно