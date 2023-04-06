Семенюк Дмитрий Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменюк Дмитрий Демидович

Семенюк Дмитрий Демидович

avatar

Место рождения

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Дочь: Манишевская Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Семенюк Доменика Иосифовна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.02.1894 ст.

Дочь: Семенюк Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Семенюк Доменика Иосифовна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1894 ст.

Жена: Семенюк Доменика Иосифовна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.03.1899 ст.

Сын: Семенюк Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Семенюк Доменика Иосифовна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close