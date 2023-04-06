Семенюк Дмитрий Демидович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Дочь: Манишевская Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Семенюк Доменика Иосифовна
Рождение ребёнка
05.02.1894 ст.
Дочь: Семенюк Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Семенюк Доменика Иосифовна
Бракосочетание
До 1894 ст.
Рождение ребёнка
05.03.1899 ст.
Сын: Семенюк Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Семенюк Доменика Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно