Энгельгардт Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1834

Дата смерти

22.03.1869

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1834

Отец: Энгельгардт Александр

Мать: Мария

Смерть
22.03.1869
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