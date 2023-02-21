Чевский Платон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1816
Священник Василиевской Тошнинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Чевская Евгения Платоновна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1833
Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Переведен к Николаевской Устьрецкой церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Овдовел между 1821-1825 годами.
Смерть
Неизвестно