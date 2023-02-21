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Чевский Платон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1816
Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Священник Василиевской Тошнинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Чевская Евгения Платоновна

Мать ребёнка: не указана

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1833
Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Переведен к Николаевской Устьрецкой церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Овдовел между 1821-1825 годами.
Смерть
Неизвестно
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