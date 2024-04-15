Черепанова Катерина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Катерина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Черепанов Фома Александрович

Отец ребёнка: Черепанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Черепанов Никифор Александрович

Отец ребёнка: Черепанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Черепанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Черепанов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Черепанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
?.11.1857

Сын: Черепанов Петр Александрович

Отец ребёнка: Черепанов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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