Черепанова Катерина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Черепанов Фома Александрович
Отец ребёнка: Черепанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Черепанов Никифор Александрович
Отец ребёнка: Черепанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Черепанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Черепанов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Черепанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1857
Сын: Черепанов Петр Александрович
Отец ребёнка: Черепанов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно