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Халепа Федор
Халепа Федор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Орлов Павел
Мать
Орлов Лидия
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Орлов Павел
Мать:
Орлов Лидия
Смерть
Неизвестно
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