Шуклина Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1639
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1639
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Шуклин Тимофей Трифонович
Отец ребёнка: Шуклин Трифон Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуклин Мартемьян Трифонович
Отец ребёнка: Шуклин Трифон Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шуклин Трифон Леонтий
Смерть
Неизвестно