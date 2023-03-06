Шуклина Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуклина Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1639

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1639

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Шуклин Тимофей Трифонович

Отец ребёнка: Шуклин Трифон Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуклин Мартемьян Трифонович

Отец ребёнка: Шуклин Трифон Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуклин Федор Трифонович

Отец ребёнка: Шуклин Трифон Леонтий

Смерть
Неизвестно
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