Батманова Надежда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батманова Надежда Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1954

Отец: Батманов Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
06.08.1977

Муж: Чечулин Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
16.10.1978

Дочь: Чернышева Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Чечулин Юрий Владимирович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
25.06.1984

Дочь: Полянская Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Чечулин Юрий Владимирович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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