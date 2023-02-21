Батманова Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1954
Отец: Батманов Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
06.08.1977
Рождение ребёнка
16.10.1978
Дочь: Чернышева Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Чечулин Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
25.06.1984
Дочь: Полянская Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Чечулин Юрий Владимирович