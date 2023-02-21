Клим Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клим Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Тимофей Климов

Мать ребёнка: Феодора Иванова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марьяна Климова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Иванова

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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