Багров Трофим Семенович
Место рождения
Дата рождения12.03.1880 ст.
Дата смертиПосле 18.03.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1880 ст.
Отец: Багров Семен Гаврилович
Мать: Багрова Ирина Ивановна
Крещение
16.03.1880 ст.
Афанасьевская церковь Дата рождения 12.03.1880 Дата крещения 16.03.1880 Вилина Трофим Семенович Багров Вилина отец крестьянин Семен Гаврилович Вилина мать жена Ирина Ивановна Вилина крестьянин Паве... Показать все
Работа или профессия
С 28.12.1896 по 20.11.1906 ст.
ЦГИА СПб ф.254 оп.10 д.133 л.1
Поручитель
14.01.1898 ст.
Афанасьевская церковь 14.01.1898 Калихновщины крестьянин Захарий Михеевич Юхновщина крестьянская дочь Екатерина Андреевна по жениху Хохлово крестьянин Стефан Павлович по жениху Байдаково крестьян... Показать все
Восприемник
31.12.1902 ст.
Афанасьевская церковь 31.12.1902 Юхновщина Татьяна Николаевна Юхновщина отец крестьянин Николай Семенович Богданов Юхновщина мать жена Елизавета Ивановна Богданова Юхновщина крестьянин Трофим Сем... Показать все
Поручитель
20.01.1906 ст.
Афанасьевская церковь 20.01.1906 Брагина крестьянин Тимофей Михайлович Теребетова крестьянская девица Анна Трофимовна по жениху Брагина крестьянин Василий Андреевич по жениху Юхновщина крестьянин Т... Показать все
Работа или профессия
С 21.11.1906 ст.
Столоначальник Гдовского Уездного Полицейского управления дата взята из дела ЦГИА СПб ф.254 оп.10 д.133 стр 13 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896B-Y3J8?cat=754352
Бракосочетание
14.09.1907 ст.
Место жительства
Около 1907
Рождение ребёнка
07.07.1908 ст.
Дочь: Багрова Ольга Трофимовна
Мать ребёнка: Багрова Евдокия Федоровна
Афанасьевская церковь 07.07.1908 Гдов Ольга Трофимовна Багрова Гдов отец столоначальник Трофим Семёнович Багров Гдов мать жена Евдокия Федоровна Багрова Гдов мещанин Яков Данилович Данилов Сухрес... Показать все
Восприемник
22.12.1908 ст.
Афанасьевская церковь 22.12.1908 Мария Стефановна Багрова Юхновщина мать Ксения Филипповна Багрова отец Стефан Семёнович Багров Гдов столоначальник Трофим Семёнович Багров жена Евдокия Федоровна... Показать все
Упоминание
18.03.1914 ст.
Документ о разделе имущества
Образование
Неизвестно
Церковно-православная школа при Афанасьевской церкви 3 класса ЦГИА СПб ф.254 оп.10 д.133
Смерть
После 18.03.1914 ст.