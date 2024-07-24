Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Артемьев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Василий

Рождение ребёнка
19.08.1913

Дочь: Чернова (Максимова) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Максимов Максим Максимович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Максимов Иван Максимович

Отец ребёнка: Максимов Максим Максимович

Смерть
Неизвестно

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