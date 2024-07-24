Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Артемьев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемьев Василий
Рождение ребёнка
19.08.1913
Дочь: Чернова (Максимова) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Максимов Максим Максимович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Максимов Максим Максимович
Смерть
Неизвестно