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Timofey
Timofey
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.05.1876
Дата смерти
01.11.1878
Пол
Мужской
Отец
Wladimir
1835 г.р.
Мать
Feodosia Mikhailova
1835 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1876
Отец:
Wladimir
Мать:
Feodosia Mikhailova
Смерть
01.11.1878
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