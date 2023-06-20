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Timofey

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1876

Дата смерти

01.11.1878

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1876

Отец: Wladimir

Мать: Feodosia Mikhailova

Смерть
01.11.1878
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