Рыжих Семен Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжих Семен Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1925

Дочь: Ермошкина Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Рыжих Анна Васильевна

Рождение ребёнка
02.11.1927

Дочь: Костюкова Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Рыжих Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Рыжих Петр Семенович

Мать ребёнка: Рыжих Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжих Анна Васильевна

Смерть
1943
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