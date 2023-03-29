Рыжих Семен Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1925
Дочь: Ермошкина Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Рыжих Анна Васильевна
Рождение ребёнка
02.11.1927
Дочь: Костюкова Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Рыжих Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Рыжих Петр Семенович
Мать ребёнка: Рыжих Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжих Анна Васильевна
Смерть
1943