Папихина (Кормильцина) Варвара
Место рожденияс. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кормильцин Гаврила
Мать: Кормилицина Мария
с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумкина Анна
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Сабуровка Умётского р-на Тамбовской обл.