Зайцева (Долматова) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Долматова) Пелагея Степановна

Место рождения

Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Долматов Степан Иовлевич

Мать: Долматова (Юшкова) Матрена Сафоновна

Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Игнат Федорович

Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.08.1887

Сын: Зайцев Лаврентий Игнатьевич

Отец ребёнка: Зайцев Игнат Федорович

Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.01.1901

Сын: Зайцев Егор Игнатьевич

Отец ребёнка: Зайцев Игнат Федорович

Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.11.1903 ст.

Дочь: Горбунова (Зайцева) Матрена Игнатьевна

Отец ребёнка: Зайцев Игнат Федорович

Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.02.1906 ст.

Дочь: Зайцева Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Зайцев Игнат Федорович

Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.10.1910 ст.

Дочь: Зайцева Елизавета Игнатьевна

Отец ребёнка: Зайцев Игнат Федорович

Сестра-близнец Анна.
Рождение ребёнка
18.10.1910 ст.

Дочь: Долматова (Зайцева) Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Зайцев Игнат Федорович

Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Сестра-близнец Елизавета.
Смерть
Неизвестно

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