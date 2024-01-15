Зайцева (Долматова) Пелагея Степановна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1887
Сын: Зайцев Лаврентий Игнатьевич
Отец ребёнка: Зайцев Игнат Федорович
Рождение ребёнка
15.01.1901
Отец ребёнка: Зайцев Игнат Федорович
Рождение ребёнка
03.11.1903 ст.
Дочь: Горбунова (Зайцева) Матрена Игнатьевна
Отец ребёнка: Зайцев Игнат Федорович
Рождение ребёнка
13.02.1906 ст.
Дочь: Зайцева Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Зайцев Игнат Федорович
Рождение ребёнка
18.10.1910 ст.
Дочь: Зайцева Елизавета Игнатьевна
Отец ребёнка: Зайцев Игнат Федорович
Сестра-близнец Анна.
Рождение ребёнка
18.10.1910 ст.
Дочь: Долматова (Зайцева) Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Зайцев Игнат Федорович
Сестра-близнец Елизавета.
Смерть
Неизвестно