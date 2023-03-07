Салтыков Андрей (Андрюшка) Иевлев
Место рождениядер. Высоковская, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1676
Дата смерти1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1676
Отец: Салтыков Иев (Иевко) Спиридонов
Мать: не указана
дер. Высоковская, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Салтыков Митрофан Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Салтыков Поликарп Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1722