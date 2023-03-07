Салтыков Андрей (Андрюшка) Иевлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Андрей (Андрюшка) Иевлев

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Место рождения

дер. Высоковская, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Салтыков Иев (Иевко) Спиридонов

Мать: не указана

дер. Высоковская, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Салтыков Митрофан Андреев

Мать ребёнка: не указана

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Салтыков Поликарп Андреев

Мать ребёнка: не указана

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Салтыков Савин Андреев

Мать ребёнка: не указана

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1722
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
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