Илюхин Ефимий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюхин Ефимий

Место рождения

Барское Тенишево Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1838

Дата смерти

1864

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Степанов Илья

Мать: Прасковья

Барское Тенишево Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.10.1863

Сын: Илюхин Терентей Солдат

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюхин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
1864
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