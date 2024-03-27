Илюхин Ефимий
Место рожденияБарское Тенишево Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1838
Дата смерти1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Степанов Илья
Мать: Прасковья
Барское Тенишево Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.10.1863
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илюхин Иван Ефимович
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
1864