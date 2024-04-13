Юнтунен (Juntunen) Андрей (Antti) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнтунен (Juntunen) Андрей (Antti)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.?

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.?

Отец: Юнтунен Суло

Мать: Юнтунен (Кюхяля) Кертту

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

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