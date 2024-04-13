Юнтунен (Juntunen) Андрей (Antti)
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.?
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.?
Отец: Юнтунен Суло
Мать: Юнтунен (Кюхяля) Кертту
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия