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Домрачева Анна Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Домрачев Тит Андреянов

Отец ребёнка: Домрачев Андреян Афанасьев

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Домрачев Евграф Андреянов

Отец ребёнка: Домрачев Андреян Афанасьев

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Домрачев Симеон Андреянов

Отец ребёнка: Домрачев Андреян Афанасьев

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ирина Андреянова

Отец ребёнка: Домрачев Андреян Афанасьев

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Зиновия Андреянова

Отец ребёнка: Домрачев Андреян Афанасьев

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Евдокия Андреянова

Отец ребёнка: Домрачев Андреян Афанасьев

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домрачев Андреян Афанасьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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