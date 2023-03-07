Домрачева Анна Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Домрачев Андреян Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Домрачев Евграф Андреянов
Отец ребёнка: Домрачев Андреян Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Домрачев Симеон Андреянов
Отец ребёнка: Домрачев Андреян Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ирина Андреянова
Отец ребёнка: Домрачев Андреян Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Зиновия Андреянова
Отец ребёнка: Домрачев Андреян Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Евдокия Андреянова
Отец ребёнка: Домрачев Андреян Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834