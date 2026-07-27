Путилов ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
мужской, родился Около 1710
умер Неизвестно
Супруги
Путилова ФЕДОСЬЯ ГАВРИЛОВНАОколо 1720 г.р.
Дети
Матюнина (Путилова) ФЁКЛА ИВАНОВНАОколо 1745 г.р.
Путилов АЗАРИЙ ИВАНОВИЧ1750 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1744
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Матюнина (Путилова) ФЁКЛА ИВАНОВНА
Мать ребёнка: Путилова ФЕДОСЬЯ ГАВРИЛОВНА
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Путилова ФЕДОСЬЯ ГАВРИЛОВНА
Смерть
Неизвестно