Путилов ИВАН ДМИТРИЕВИЧ Около 1710 — найти родственников по фамилии на Familio

Путилов ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился Около 1710

умер Неизвестно

Супруги
Путилова ФЕДОСЬЯ ГАВРИЛОВНАОколо 1720 г.р.
Дети
Матюнина (Путилова) ФЁКЛА ИВАНОВНАОколо 1745 г.р.
Путилов АЗАРИЙ ИВАНОВИЧ1750 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1744

Жена: Путилова ФЕДОСЬЯ ГАВРИЛОВНА

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Матюнина (Путилова) ФЁКЛА ИВАНОВНА

Мать ребёнка: Путилова ФЕДОСЬЯ ГАВРИЛОВНА

Рождение ребёнка
1750

Сын: Путилов АЗАРИЙ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Путилова ФЕДОСЬЯ ГАВРИЛОВНА

Смерть
Неизвестно

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