Шумилина (Игонина) Александра
женский, родилась 08.12.1945
ОтецИгонин Андрей1897 г.р.
МатьИгонина Мария1897 г.р.
Дети
Чернышева (Шумилина) Светлана06.06.1966 г.р.
Ступацкая (Шумилина) Наталья22.04.1971 г.р.
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Рождение
08.12.1945
Отец: Игонин Андрей
Мать: Игонина Мария
Рождение ребёнка
06.06.1966
Дочь: Чернышева (Шумилина) Светлана
Отец ребёнка: Шумилин Николай
Рождение ребёнка
22.04.1971
Дочь: Ступацкая (Шумилина) Наталья
Отец ребёнка: Шумилин Николай
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область