Шумилина (Игонина) Александра 08.12.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шумилина (Игонина) Александра

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 08.12.1945

Отец
Игонин Андрей1897 г.р.
Мать
Игонина Мария1897 г.р.
Дети
Чернышева (Шумилина) Светлана06.06.1966 г.р.
Ступацкая (Шумилина) Наталья22.04.1971 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1945

Отец: Игонин Андрей

Мать: Игонина Мария

Рождение ребёнка
06.06.1966

Дочь: Чернышева (Шумилина) Светлана

Отец ребёнка: Шумилин Николай

Рождение ребёнка
22.04.1971

Дочь: Ступацкая (Шумилина) Наталья

Отец ребёнка: Шумилин Николай

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

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