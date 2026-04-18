Сурина Соломонида Климентова
женский, родилась 1768 ст.
умерла После 1824 ст., Кашино, Сысертский, Свердловская область
Супруги
Сурин Александр Яковлев1771 ст. г.р.
Дети
Сурин Семён Александров1795 ст. г.р.
Сурин Михаил Александров1802 ст. г.р.Показать еще 4
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Рождение
1768 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1793 по 1794 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1795 ст.
Отец ребёнка: Сурин Александр Яковлев
Рождение ребёнка
1802 ст.
Отец ребёнка: Сурин Александр Яковлев
Рождение ребёнка
1806 ст.
Отец ребёнка: Сурин Александр Яковлев
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Сурин Гаврила Александров
Отец ребёнка: Сурин Александр Яковлев
Рождение ребёнка
1812 ст.
Отец ребёнка: Сурин Александр Яковлев
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: (Сурина) Анна Александрова
Отец ребёнка: Сурин Александр Яковлев
Смерть
После 1824 ст.
ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об