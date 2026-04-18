Сурина Соломонида Климентова 1768 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сурина Соломонида Климентова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1768 ст.

умерла После 1824 ст., Кашино, Сысертский, Свердловская область

Супруги
Сурин Александр Яковлев1771 ст. г.р.
Дети
Сурин Семён Александров1795 ст. г.р.
Сурин Михаил Александров1802 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

Бракосочетание
С 1793 по 1794 ст.

Муж: Сурин Александр Яковлев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Сурин Семён Александров

Отец ребёнка: Сурин Александр Яковлев

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Сурин Михаил Александров

Отец ребёнка: Сурин Александр Яковлев

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Сурин Иван Александров

Отец ребёнка: Сурин Александр Яковлев

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Сурин Гаврила Александров

Отец ребёнка: Сурин Александр Яковлев

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Сурин Фёдор Александров

Отец ребёнка: Сурин Александр Яковлев

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: (Сурина) Анна Александрова

Отец ребёнка: Сурин Александр Яковлев

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

Смерть
После 1824 ст.
Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

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