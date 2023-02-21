Карнаухова (Качаева) Клавдия Евгеневна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаухова (Качаева) Клавдия Евгеневна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1983

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1983

Отец: Качаев Евгений Яковлевич

Мать: не указана

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