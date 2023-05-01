Малютин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти28.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Малютин Михаил Алексеевич
Мать: Малютина Имя
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Полухина Ия Алексеевна
Мать ребёнка: Малютина Мария Сегеевна
Рождение ребёнка
03.02.1929
Сын: Малютин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Малютина Мария Сегеевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Воробьёва Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Малютина Мария Сегеевна
Рождение ребёнка
14.11.1940
Дочь: Ловцова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Малютина Мария Сегеевна
Смерть
28.05.1943