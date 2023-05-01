Малютин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалютин Алексей Михайлович

Малютин Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

28.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Малютин Михаил Алексеевич

Мать: Малютина Имя

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Полухина Ия Алексеевна

Мать ребёнка: Малютина Мария Сегеевна

Рождение ребёнка
03.02.1929

Сын: Малютин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Малютина Мария Сегеевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Воробьёва Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Малютина Мария Сегеевна

Рождение ребёнка
14.11.1940

Дочь: Ловцова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Малютина Мария Сегеевна

Смерть
28.05.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close