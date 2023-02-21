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Никонорова Варвара Трофимовна

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Место рождения

Россия, Чувашская республика - Чувашия, Канашский район, деревня Ново-Шорданы

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Чувашская республика - Чувашия, Канашский район, деревня Ново-Шорданы
Рождение ребёнка
15.12.1935

Сын: Николаев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Семенов Николай Семенович

Верхняя Яндоба, Канашский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
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