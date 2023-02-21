Никонорова Варвара Трофимовна
Место рожденияРоссия, Чувашская республика - Чувашия, Канашский район, деревня Ново-Шорданы
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Чувашская республика - Чувашия, Канашский район, деревня Ново-Шорданы
Рождение ребёнка
15.12.1935
Сын: Николаев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Семенов Николай Семенович
Верхняя Яндоба, Канашский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно