Нелина (Архипова) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.06.1925
Дата смерти08.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1925
Отец: Архипов Михаил
Мать: Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
22.02.1949
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
01.10.1950
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
08.02.2012
Похороны
Неизвестно