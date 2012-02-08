Нелина (Архипова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нелина (Архипова) Елена Михайловна

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Место рождения

Верхняя Теча, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

07.06.1925

Дата смерти

08.02.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1925

Отец: Архипов Михаил

Мать: Мария Герасимовна

Верхняя Теча, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
22.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нелин Алексей Михайлович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
01.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нелин Алексей Михайлович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нелин Алексей Михайлович

Смерть
08.02.2012
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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