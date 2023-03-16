Усынина (Завьялова) Федора Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усынина (Завьялова) Федора Капитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1915 ст.

Сын: Усынин Сергей Лукич

Отец ребёнка: Усынин Лука Николаевич

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Усынин Иван Лукич

Отец ребёнка: Усынин Лука Николаевич

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Усынин Андрей Лукич

Отец ребёнка: Усынин Лука Николаевич

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1926

Сын: Усынин Николай Лукич

Отец ребёнка: Усынин Лука Николаевич

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усынин Лука Николаевич

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
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