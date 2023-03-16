Усынина (Завьялова) Федора Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1915 ст.
Сын: Усынин Сергей Лукич
Отец ребёнка: Усынин Лука Николаевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Усынин Иван Лукич
Отец ребёнка: Усынин Лука Николаевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Усынин Андрей Лукич
Отец ребёнка: Усынин Лука Николаевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Усынин Николай Лукич
Отец ребёнка: Усынин Лука Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно