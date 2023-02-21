Сергеев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Михаил Александрович

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Место рождения

Раменье

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Раменье
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Сергеева Мария Михайловна

Раменье
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Сергеева Мария Михайловна

Раменье
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Раменье София Михайловна

Мать ребёнка: Сергеева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Сергеев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Сергеева Мария Михайловна

Раменье
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сергеев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Сергеева Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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