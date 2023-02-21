Сергеев Михаил Александрович
Место рожденияРаменье
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Раменье
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Сергеева Мария Михайловна
Раменье
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Сергеева Мария Михайловна
Раменье
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Раменье София Михайловна
Мать ребёнка: Сергеева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Сергеев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Сергеева Мария Михайловна
Раменье
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сергеев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Сергеева Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно