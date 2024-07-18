Настасья-Дарья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья-Дарья Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1777 и 1778 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
08.11.1800

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Между 15.07.1816 и 1818

Сын: Илья (Иона) Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
15.01.1820

Сын: Лев Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
05.03.1821

Сын: Кодрат Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
05.08.1822

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Между 12.01.1823 и 1825

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно

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