Настасья-Дарья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
08.11.1800
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Между 15.07.1816 и 1818
Сын: Илья (Иона) Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
15.01.1820
Сын: Лев Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
05.03.1821
Сын: Кодрат Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
05.08.1822
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Между 12.01.1823 и 1825
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно