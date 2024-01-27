Соловьева Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1983

Отец: Сергей

Мать: Азарова Ирина Генадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
17.12.2005

Сын: Соловьев Виктор Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.01.2011

Дочь: Соловьёва Софья Артёмовна

Отец ребёнка: Соловьёв Артём Андреевич

Рождение ребёнка
14.12.2014

Дочь: Соловьева Арина Артёмовна

Отец ребёнка: Соловьёв Артём Андреевич

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