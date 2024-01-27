Соловьева Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1983
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1983
Отец: Сергей
Мать: Азарова Ирина Генадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
17.12.2005
Сын: Соловьев Виктор Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.01.2011
Дочь: Соловьёва Софья Артёмовна
Отец ребёнка: Соловьёв Артём Андреевич
Рождение ребёнка
14.12.2014
Дочь: Соловьева Арина Артёмовна
Отец ребёнка: Соловьёв Артём Андреевич