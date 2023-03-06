Sikina (Сыкин) Stilanida Ivanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSikina (Сыкин) Stilanida Ivanovna

Sikina (Сыкин) Stilanida Ivanovna

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Нефёдова Евдокия Евстигнеевна

Отец ребёнка: Sikin Evstigney Savelevich

Рождение ребёнка
1900

Сын: Sikin Ivan Evstigneevich

Отец ребёнка: Sikin Evstigney Savelevich

Рождение ребёнка
20.01.1922

Сын: Сыкин Григорий

Отец ребёнка: Sikin Evstigney Savelevich

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close