Sikina (Сыкин) Stilanida Ivanovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Нефёдова Евдокия Евстигнеевна
Отец ребёнка: Sikin Evstigney Savelevich
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Sikin Evstigney Savelevich
Рождение ребёнка
20.01.1922
Сын: Сыкин Григорий
Отец ребёнка: Sikin Evstigney Savelevich
Смерть
Неизвестно