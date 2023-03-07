Шатунова Варвара Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова Варвара Ермилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Шатунов Фадей Лазарев

Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Агафья Лазарева

Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Шатунов Ануфрей Лазарев

Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Шатунов Никифор Лазарев

Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Марья Лазарева

Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Евдокия Лазарева

Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Акилина Лазарева

Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Шатунов Кирилл Лазарев

Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Шатунов Корнило Лазарев

Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Лазарь Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816
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