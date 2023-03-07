Шатунова Варвара Ермилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Агафья Лазарева
Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Марья Лазарева
Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Евдокия Лазарева
Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Акилина Лазарева
Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816