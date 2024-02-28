Пелагея Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панов Роман Тимофеев
Отец ребёнка: Панов Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Панов Фома Тимофеев
Отец ребёнка: Панов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Панов Иосиф Тимофеев
Отец ребёнка: Панов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Панова) Акулина Тимофеева
Отец ребёнка: Панов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Панова) Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Панов Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно