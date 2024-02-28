Пелагея Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Зотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Роман Тимофеев

Отец ребёнка: Панов Иван Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Панов Фома Тимофеев

Отец ребёнка: Панов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Панов Иосиф Тимофеев

Отец ребёнка: Панов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Панова) Акулина Тимофеева

Отец ребёнка: Панов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Панова) Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Панов Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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