(Манашева) Махдия
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксянов Тухветулла
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Аксянов Тухветулла
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тухватуллин Гайнулла Второй Муж
Отец ребёнка: Аксянов Тухветулла
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Тухватуллина) Зюлейха
Отец ребёнка: Аксянов Тухветулла
Смерть
Неизвестно