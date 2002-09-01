Канев Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения13.05.1957
Дата смерти01.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1981
Дочь: Уразметова (Канева) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Канева (Михайлова) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Канева (Михайлова) Людмила Николаевна
Смерть
01.09.2002