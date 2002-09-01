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Канев Николай Федорович

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Место рождения

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

13.05.1957

Дата смерти

01.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1957

Отец: Кожевников Фёдор Егорович

Мать: Канева (Канева) Анна Савватеевна

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канева (Михайлова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
27.05.1981

Дочь: Уразметова (Канева) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Канева (Михайлова) Людмила Николаевна

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
09.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Канева (Михайлова) Людмила Николаевна

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
01.09.2002
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

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