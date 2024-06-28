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Васёва Парасковья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васёв Ермило Демидович

Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: (Васёва) Ирина Ермиловна

Отец ребёнка: Васёв Ермило Демидович

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Васёва) Евдокия Ермиловна

Отец ребёнка: Васёв Ермило Демидович

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Дочь: (Васёва) Мария Ермиловна

Отец ребёнка: Васёв Ермило Демидович

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Васёв Степан Ермилович

Отец ребёнка: Васёв Ермило Демидович

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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