Васёва Парасковья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: (Васёва) Ирина Ермиловна
Отец ребёнка: Васёв Ермило Демидович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Васёва) Евдокия Ермиловна
Отец ребёнка: Васёв Ермило Демидович
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Дочь: (Васёва) Мария Ермиловна
Отец ребёнка: Васёв Ермило Демидович
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Отец ребёнка: Васёв Ермило Демидович
Смерть
Неизвестно