Подкорытов Иван Михайлов
мужской, родился 1813 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
умер Неизвестно
ОтецПодкорытов Михаил Гаврилов1785 ст. г.р.
МатьПодкорытова Анна Петрова1786 ст. г.р.
Супруги
Подкорытова Анна Алексеева1813 г.р.
Дети
(Подкорытова) Татьяна Иванова1834 ст. г.р.
Подкорытов Павел Иванов1837 ст. г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: (Подкорытова) Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Подкорытова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1837 ст.
Мать ребёнка: Подкорытова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
13.10.1839 ст.
Дочь: (Подкорытова) Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Подкорытова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: (Подкорытова) Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Подкорытова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
27.09.1847 ст.
Сын: Подкорытов Григорий Иванов
Мать ребёнка: Подкорытова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Подкорытов Алексей Иванов
Мать ребёнка: Подкорытова Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно