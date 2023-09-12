Подкорытов Иван Михайлов 1813 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Подкорытов Иван Михайлов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1813 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область

умер Неизвестно

Отец
Подкорытов Михаил Гаврилов1785 ст. г.р.
Мать
Подкорытова Анна Петрова1786 ст. г.р.
Супруги
Подкорытова Анна Алексеева1813 г.р.
Дети
(Подкорытова) Татьяна Иванова1834 ст. г.р.
Подкорытов Павел Иванов1837 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: Подкорытов Михаил Гаврилов

Мать: Подкорытова Анна Петрова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: (Подкорытова) Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Подкорытова Анна Алексеева

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Подкорытов Павел Иванов

Мать ребёнка: Подкорытова Анна Алексеева

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
13.10.1839 ст.

Дочь: (Подкорытова) Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Подкорытова Анна Алексеева

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: (Подкорытова) Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Подкорытова Анна Алексеева

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
27.09.1847 ст.

Сын: Подкорытов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Подкорытова Анна Алексеева

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Подкорытов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Подкорытова Анна Алексеева

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно

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