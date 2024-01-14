Кочканьян Саркис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочканьян Константин
Мать: Кочканьян Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочканьян Сергей
Мать ребёнка: Гысова Светлана Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочканьян Кира
Мать ребёнка: Кочканьян Ева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочканьян Самвел
Мать ребёнка: Кочканьян Ева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочканьян Ева