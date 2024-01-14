Кочканьян Саркис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочканьян Саркис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочканьян Константин

Мать: Кочканьян Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочканьян Сергей

Мать ребёнка: Гысова Светлана Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочканьян Кира

Мать ребёнка: Кочканьян Ева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочканьян Самвел

Мать ребёнка: Кочканьян Ева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочканьян Ева

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