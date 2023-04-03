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Женский

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Дети

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АМ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Алексей Федоров

Отец ребёнка: Фёдор Потапов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1684

Сын: Карп Федоров

Отец ребёнка: Фёдор Потапов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1686

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Фёдор Потапов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1705

Сын: Нефёд Федоров

Отец ребёнка: Фёдор Потапов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1711

Сын: Гаврила Федоров

Отец ребёнка: Фёдор Потапов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
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