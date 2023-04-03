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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1676
Сын: Алексей Федоров
Отец ребёнка: Фёдор Потапов
Рождение ребёнка
1684
Сын: Карп Федоров
Отец ребёнка: Фёдор Потапов
Рождение ребёнка
1686
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Фёдор Потапов
Рождение ребёнка
1705
Сын: Нефёд Федоров
Отец ребёнка: Фёдор Потапов
Рождение ребёнка
1711
Сын: Гаврила Федоров
Отец ребёнка: Фёдор Потапов