Малышкина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сироткина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Малышкин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липченко Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Малышкин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Текутьева Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Малышкин Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно