Малышкина Елена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Малышкина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сироткина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Малышкин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липченко Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Малышкин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Текутьева Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Малышкин Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышкин Владимир Александрович

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