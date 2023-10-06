Аксинья Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зенков Иван Львович
Отец ребёнка: Зенков Лев Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зенков Андрей Левич
Отец ребёнка: Зенков Лев Андреевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зенков Семен Львович
Отец ребёнка: Зенков Лев Андреевич