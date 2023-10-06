Аксинья Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенков Иван Львович

Отец ребёнка: Зенков Лев Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенков Андрей Левич

Отец ребёнка: Зенков Лев Андреевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Зенков Семен Львович

Отец ребёнка: Зенков Лев Андреевич

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